4 из 10 орловчан готовы на меньшую зарплату ради удаленной работы

Орловчане соскучились по удаленной работе: сегодня на снижение зарплаты ради дистанционки согласны больше горожан, чем год назад.

Каждый пятый опрошенный не против отказаться от 5% своего дохода, чтобы не ходить в офис каждый день. При этом на такое сокращение зарплаты чаще бывают готовы женщины, чем мужчины. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, чья профессия предполагает возможность трудиться удаленно.

Снизить свои зарплатные ожидания ради удаленной работы сегодня готовы в общей сложности 38% орловчан. По их расчетам, сокращение дохода будет компенсировано не только удобством графика, но и отсутствием расходов на транспорт и питание вне дома. Ради удаленки каждый пятый (19%) согласен отказаться от 5% своей зарплаты, каждый десятый (10%) — от 10%.

По данным SuperJob, снизить свои зарплатные ожидания на 15% готовы 4% опрошенных, на 20% и 25% — по 3%. Не согласны на меньшую зарплату ради «дистанционки» 44% горожан.