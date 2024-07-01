400 тысяч рублей — такую взятку получил бывший полицейский Орла: за что

Сегодня, 1 июля 2024 года, стало известно, что бывший начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России «Орловский» получил взятку в размере 400 тыс. рублей от руководителя одного из СНТ за не привлечение его к уголовной ответственности.

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение в отношении обвиняемого по уголовному делу. Обвиняют его в превышении должностных полномочий, получении взятки и покушении на получение взятки.

Также он склонял двух предпринимателей к заключению между собой договора аренды земель сельскохозяйственного назначения. После договоренности один из предпринимателей должен был ежегодно передавать обвиняемому более 6 млн рублей за общее покровительство.

Уголовное дело будет рассматриваться в Советском районном суде города Орла.