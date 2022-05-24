24 мая 2022



В СК России сообщили о непредоставлении ветеранам войны медицинских изделий

В центральный аппарат СК России поступило сообщение председателя одного из общественных движений о том, что в Орловской области два ветерана Великой Отечественной войны, имеющие инвалидность, не могут получить необходимые для ухода предметы гигиены и медицинские изделия.

Сотрудниками СУ СК России по Орловской области области после обращения был организован личный прием заявителя, в ходе которого были приняты меры по обеспечению ветеранов всеми необходимыми медицинскими изделиями и лекарственными препаратами.

При необходимости следователи окажут дальнейшую помощь и содействие ветеранам, пообещали в региональном СУ СК.

 

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Опубликовано 24 мая 2022 в 15:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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