В СК России сообщили о непредоставлении ветеранам войны медицинских изделий

В центральный аппарат СК России поступило сообщение председателя одного из общественных движений о том, что в Орловской области два ветерана Великой Отечественной войны, имеющие инвалидность, не могут получить необходимые для ухода предметы гигиены и медицинские изделия.

Сотрудниками СУ СК России по Орловской области области после обращения был организован личный прием заявителя, в ходе которого были приняты меры по обеспечению ветеранов всеми необходимыми медицинскими изделиями и лекарственными препаратами.

При необходимости следователи окажут дальнейшую помощь и содействие ветеранам, пообещали в региональном СУ СК.