10 августа 2022



Библиотеку Крылова существенно переделали

Готовится к открытию орловская детская библиотека им. И.А. Крылова, модернизированная в этом году в модельную. Позади — ремонт двухэтажного пространства. Мебель заняла своё приблизительное место, но перестановка еще будет. Книжные полки начинают заполняться новыми экземплярами. И уже в первых числах сентября орловцы оценят, насколько преобразилась детская библиотека и удалось ли превратиться ей в «Букваторию».

Прежде книжный фонд «Крыловки» насчитывал 57 тыс. экземпляров. Но после преображения к любимым томам добавилось ещё порядка тысячи единиц. Это новинки и классика детской литературы, естественно-научная литература и т. д. К слову, перечень желаемых книг сформировали сами читатели, принимавшие участие в тематическом опросе накануне модернизации. Прибывшие новинки уже оснащены радиометками и после процедуры регистрации потихоньку заполняют полки в залах.

Наслаждаться литературой горожанам предложат с комфортом. И для этого здесь установлены не только удобные читательские столы и стулья. Например, шкаф-иллюминатор с мягкой внутренней обивкой и круглым посадочным местом — укромный, как остров, уголок посреди большого зала. Шкафы-волны со встроенными креслами — устроены напротив друг друга — позволят как уединиться, так и, может, найти собеседника по душам.

В соседней комнате — зоне «Играриум» — уже установлен главный элемент досуга для самых маленьких — сенсорный игровой стол, тоже в форме рыбки.

Второй этаж — «Крылофт». Это некое пространство с подвесным креслом, яркими креслами-мешками и, конечно, передовыми технологиями: очки виртуальной реальности и моноблоки уже ждут своего пользователя.

«Теперь мы готовимся к открытию. Оно придётся на первые числа сентября. Прорабатываем сценарий. Хочется, чтобы это была и экскурсия, и выступление творческих коллективов… Очень надеемся, что наша аудитория оценит проделанную работу и «Букватория» станет местом притяжения горожан», — цитирует заведующую библиотекой Светлану Большакову пресс-служба горадминистрации.

 

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Опубликовано 10 Авг 2022 в 15:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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