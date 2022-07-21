21 июля 2022



6 августа в Вятском Посаде можно послушать лучших гармонистов (6+)

6 августа Духовно-патриотический центр Вятский Посад приглашает орловчан на праздник «Играй, гармонь, в Вятском Посаде».
В храме Сретения Господня состоится утреннее и вечернее богослужение с участием духовника Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина).
На большой сцене Духовно-православного центра «Вятский Посад» подготовлена празднично-конкурсная программа с участием профессионалов-виртуозов, гармонистов «Золотой десятки России», лауреатов всероссийских фестивалей и конкурсов и народных исполнителей.
На территории центра развернется выставка-ярмарка народных ремесел и декоративно-прикладного искусства. Знаменская богатырская застава представит увлекательное путешествие в былинную богатырскую Русь.
Для юных зрителей подготовлены развлекательная программа и шоу мыльных пузырей.
В здании православной артели пройдут мастер-классы от педагогов духовно-патриотического центра.
Вход на мероприятие свободный, участие в мастер-классах — по записи.

 

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Опубликовано 21 Июл 2022 в 13:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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