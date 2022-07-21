6 августа в Вятском Посаде можно послушать лучших гармонистов (6+)

6 августа Духовно-патриотический центр Вятский Посад приглашает орловчан на праздник «Играй, гармонь, в Вятском Посаде».

В храме Сретения Господня состоится утреннее и вечернее богослужение с участием духовника Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина).

На большой сцене Духовно-православного центра «Вятский Посад» подготовлена празднично-конкурсная программа с участием профессионалов-виртуозов, гармонистов «Золотой десятки России», лауреатов всероссийских фестивалей и конкурсов и народных исполнителей.

На территории центра развернется выставка-ярмарка народных ремесел и декоративно-прикладного искусства. Знаменская богатырская застава представит увлекательное путешествие в былинную богатырскую Русь.

Для юных зрителей подготовлены развлекательная программа и шоу мыльных пузырей.

В здании православной артели пройдут мастер-классы от педагогов духовно-патриотического центра.

Вход на мероприятие свободный, участие в мастер-классах — по записи.