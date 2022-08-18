18 августа 2022



7 из 10 орловчан доверяют компаниям, в которой работают

Согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, своим коллегам в той или иной степени доверяют 74% орловчан, компании-работодателю — 72% опрошенных, руководителям — 62%.

Сами руководители гораздо чаще доверяют своим подчиненным: в общей сложности в них не сомневаются 87%.
И своей компании, и непосредственному руководителю женщины доверяют чаще мужчин.
Среди опрошенных старше 45 лет выше всего уровень доверия к работодателям и коллегам, а среди респондентов моложе 34 лет — к непосредственным руководителям.

 

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Опубликовано 18 Авг 2022 в 12:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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