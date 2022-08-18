7 из 10 орловчан доверяют компаниям, в которой работают

Согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, своим коллегам в той или иной степени доверяют 74% орловчан, компании-работодателю — 72% опрошенных, руководителям — 62%.

Сами руководители гораздо чаще доверяют своим подчиненным: в общей сложности в них не сомневаются 87%.

И своей компании, и непосредственному руководителю женщины доверяют чаще мужчин.

Среди опрошенных старше 45 лет выше всего уровень доверия к работодателям и коллегам, а среди респондентов моложе 34 лет — к непосредственным руководителям.