8 бытовых привычек, которые могут стать причиной неприятного запаха в доме

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Не выносить мусор вовремя. Если вы не помните, когда последний раз выносили мусор, то это может быть причиной неприятного запаха. Переполненное мусорное ведро часто является источником запаха, особенно если в нём есть остатки еды, которые начинают гнить.

Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется регулярно выносить мусор и следить за чистотой мусорного ведра. Для этого можно использовать чистящее средство и бумажное полотенце, чтобы протереть ведро внутри и снаружи. Также можно положить на дно несколько слоёв газеты, которая поглотит жидкости, вызывающие запах.

Не чистить холодильник. Остатки пищи, пролитые напитки и другие загрязнения могут привести к появлению неприятного запаха в холодильнике. Чтобы избежать этого, необходимо регулярно мыть холодильник внутри. Полки следует достать и вымыть в горячей мыльной воде, а стенки протереть смесью из белого уксуса, пищевой соды и воды. Такую уборку нужно проводить минимум четыре раза в год. Оставлять полотенца влажными. Влажные полотенца могут стать источником бактерий и плесени, что приводит к неприятному запаху. Чтобы предотвратить это, следует расправлять полотенца на полотенцесушителе или вешалке после каждого использования, чтобы они хорошо просохли. Не стоит вешать их одно на другое и тем более не сваливать в кучу. Кроме того, не помешает проветривать ванную комнату, где в целом создаётся благоприятная среда для плесени. Время от времени оставляйте дверь или окно открытыми и не забывайте включать вентилятор, если он есть. Недостаточно часто пылесосить и протирать пыль. Это может привести к ощущению несвежего воздуха. В таком случае потребуется провести более тщательную уборку. Пыль — смесь из микроорганизмов, омертвевших клеток кожи, пыльцы, мельчайших частиц грязи и других элементов, которые могут создавать атмосферу лёгкой затхлости.

Кроме того, ничто так не впитывает запахи, как ковровое покрытие, особенно когда в квартире есть домашние питомцы. Если пылесос не справляется, попробуйте почистить ковёр специальным средством или обычной содой. Также следует регулярно мыть и чистить фильтры в пылесосе, поскольку они могут распространять неприятные запахи по всему дому, пока вы делаете уборку.

5. Забытые комнатные растения. Если слишком часто и много поливать цветы, которые в обильном поливе не нуждаются, это может привести к гниению корней и, как следствие, к неприятному запаху. Чтобы избавиться от него, для начала надо слить лишнюю воду из горшков или подставок, а затем осмотреть растения и решить, что с ними сделать. Может быть, их понадобится обрезать или пересадить.

6. Увядшие цветы в вазе. В отличие от растений в горшках срезанные цветы не живут долго. Когда они вянут, появляется очень неприятный запах, поэтому надо вовремя их выбрасывать. А чтобы букет дольше оставался свежим, следует каждый день менять воду, мыть вазу и подрезать стебли.

7. Отсутствие ухода за домашними животными. Как бы сильно мы ни любили пушистых питомцев, надо признать, что их естественный запах бывает не слишком приятным. Если дом начинает сильно пахнуть кошкой или собакой, возможно

8. Запах обуви. Многие люди сталкиваются с проблемой сильного запаха ног. Это также означает, что обувь пропитывается этим запахом. Когда такая обувь стоит в прихожей, над ней образуется невидимое облако запаха. Поэтому, если устранить первопричину пока не получается, можно хотя бы сдержать запах — почаще мыть обувь и хранить её на закрытых полках.