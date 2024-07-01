88 миллионов рублей потратят на ремонт коммунальной инфраструктуры Орловской области

В июле 2024 года стало известно, что этом году в Орловской области предстоит ремонт десяти объектов инфраструктуры. На работы планируется выделить 88 миллионов рублей.

Согласно информации, опубликованной на телеграм-канале «Телеграммы из Орла», благодаря эффективному использованию бюджетных средств, планируется отремонтировать пять систем водоснабжения в Мценском и Колпнянском районах. В Малоархангельском районе начнут строительство новой котельной, а в Орле продолжат работы по возведению водопровода.

Эти меры позволят повысить уровень коммунальных услуг для двухсот тысяч жителей региона.