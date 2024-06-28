Отмена льготной ипотеки и рост цен аренды жилья в Орле: что происходит с рынком недвиимости

Фото: grandactive.ru

За последние 6 месяцев 2024 года в Орле наблюдается значительное увеличение стоимости аренды одно- и двухкомнатных квартир, превышающее среднероссийские показатели. Согласно исследованию аналитического портала «Мир Квартир», средняя арендная плата за однокомнатные квартиры достигла отметки в 14,9 тысяч рублей, что на 13,6% выше, чем было зафиксировано в начале года.

Ещё более ощутимый рост коснулся двухкомнатных квартир, стоимость которых возросла на целых 36,1%, установившись на уровне 24 тысяч рублей в месяц. В то же время, трёхкомнатные квартиры, напротив, подешевели на 3,7%, что привело к почти равной стоимости аренды с двухкомнатными жилищами — 26,7 тысяч рублей.

Эксперты связывают этот тренд с отменой программы льготной ипотеки для новостроек, что повлияло на решения граждан относительно покупки или аренды жилья. Павел Луценко, генеральный директор портала «Мир Квартир», отмечает, что к концу июня большинство людей уже приняли решение о покупке жилья в ипотеку, и те, кто отказался от покупки, склоняются к аренде, что и вызвало рост цен.