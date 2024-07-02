До сдачи школы в деревне Жилино Орловской области осталось пять месяцев: забор есть, котлован есть, школы нет

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Жители Орла продолжают задавать вопросы о строительстве школы в деревне Жилино. Школа рассчитана на 1225 учеников и должна открыться в ноябре 2024 года, но сейчас на её месте пустошь. Проектно-сметная документация всё ещё дорабатывается после того, как она не прошла Госэкспертизу.

«К сожалению, без положительного заключения государственной экспертизы не представляется возможным приступить к строительству. Идёт работа по устранению замечаний в проектно-сметной документации», — отметили в пресс-службе регионального Департамента дорожного хозяйства.

Контракт с подрядчиком, ООО «АС Монтаж» из Химок, был заключен в апреле 2023 года на сумму 1,2 миллиарда рублей. Эти деньги были выделены региону в рамках национального проекта «Образование». Однако спустя год строительство так и не началось. Более того, подрядчик уже получил аванс в размере 354,2 миллиона рублей. По словам властей, на объекте была проведена предварительная посадка здания школы, установлен забор, обустроен строительный городок и подготовлен котлован. Осталось всего пять месяцев до запланированного срока сдачи объекта, и уже очевидно, что регион не выполнит свои обязательства по национальному проекту.