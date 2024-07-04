Сегодня и завтра Орловские выпускники пересдают один из предметов ЕГЭ

Фото: Департамент образования Орловской области



Сегодня и завтра, 4 и 5 июля 2024 года, в Орловской области проходит пересдача единого госэкзамена. Инициативу о пересдачи любого из сданных раннее предметов ЕГЭ выдвинул Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию. По новым правилам школьники имеют возможность пересдать госэкзамен до конца работы приемных комиссий. Как рассказали в ОРЦОКО, 525 выпускников в регионе решили использовать эту возможность.

Сегодня, 4 июля текущего года, проходят экзамены по русскому и письменная часть иностранного языка, физике, химии, информатике и обществознанию. 5 июля состоятся экзамены по истории, биологии, математике разных уровней, литературе и устной части иностранных языков.

Орловские выпускники сдают экзамены в восьми пунктах приема и еще один пункт подготовлен на дому.