На Орловскую область надвигаются дожди, грозы и град: прогнозы синоптиков

Согласно прогнозам Орловского гидрометцентра, с 5 июля 2024 года в регионе ожидается существенное изменение погодных условий. Последует заметное снижение температуры после длительной жары. А также прогнозируются осадки, в некоторых районах они будут интенсивными, не исключены грозы и град. Ветер может усилиться до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 16-21 градус, днем — 28-33 градуса.

6 июля ночью прогнозируются кратковременные осадки, в течение дня дождей не предвидится. Температурный режим ночью составит 12-17 градусов, а днём столбик термометра поднимется до 22-27 градусов.

7 июля ожидается без осадков. Ночная температура опустится до 9-14 градусов, но днём температура вновь достигнет отметки в 25-30 градусов.