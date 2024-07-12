Генеральный директор фирмы «СБК-ГРУПП» задержан за некачественную реконструкцию парка «Болховкин луг»: ущерб бюджету составил 66 миллионов рублей

В четверг, 11 июля 2024 года, стало известно, что в городе Белгороде сотрудники полиции задержали генерального директора фирмы «СБК-ГРУПП», ответственной за реконструкцию парка «Болховкин луг». Проверка, проведенная прокуратурой, привела к возбуждению дела о мошенничестве. Данные были получены в ходе оперативных мероприятий УФСБ России по Орловской области.

Отметим, что ООО «СБК-ГРУПП» было задействовано в обновлении парка в Болхове. По данным полиции, работы были проведены с нарушениями качества и не в полном объёме. Однако за них был произведен полный расчет. Ущерб государственному бюджету составил 66 миллионов рублей.

Прокуратура ранее возбудила уголовное дело по факту халатности согласно части 1.1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ, и в настоящее время расследование продолжается.