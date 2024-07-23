Орловская среда - региональный сайт Орловской области

Фото: Пресс-служба МЧС России по Орловской области

Во вторник, 23 июля 2024 года, в Орле большегруз столкнулся с воротами завода СПЗ, есть пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Орловской области.

Водитель автомобиля ехал по улице Раздольной и не справился с управлением, после чего грузовик оказался на территории, которая находилась за воротами. Сообщается, что в результате ДТП пострадал человек.

В соцсетях очевидец аварии сообщил, что у автомобиля перед поворотом отказали тормоза. Больщегруз столкнулся с воротами завода СПЗ, есть пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Орловской области.

Водитель автомобиля ехал по улице Раздольной и не справился с управлением, после чего грузовик оказался на территории, которая находилась за воротами. Сообщается, что в результате ДТП пострадал человек.

В соцсетях очевидец аварии сообщил, что у автомобиля перед поворотом отказали тормоза.