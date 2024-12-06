Администрация района в Уфе спилила ель местной жительницы для украшения площади

Администрация района в Уфе спилила ель местной жительницы, чтобы установить её на городской площади. Эта елка, которую женщина растила в душе и на душе в течение двух десятилетий, внезапно исчезла, сообщает телеграмм-канал «Осторожно новости».
Дерево находилось на улице Локомотивной, 24, где его с любовью высадила семья Двинских. Вчера, когда члены семьи были на работе, ёлку бесцеремонно срубили и отвезли в парк возле дворца творчества «Орион». Администрация Дёмского района щедро объявила это событие «подарком от жителей». На их протеста семья услышала, что дерево якобы не должно было там расти, так как находилось в зоне надземного газопровода.
«Вы сегодня украли у нас нашу елку! Она была сажена моими родителями! Нас даже не предупредили, мы просто были на работе! Даже камера не остановила вас. Мы каждый Новый год наряжали её с любовью! Теперь от неё остался лишь пень! А в ответ Администрации: ‘Не переживайте, новая вырастет’. Почему же вы не срубили ёлку рядом с вашим зданием?» — написала дочь женщины, которая высадила это дерево.