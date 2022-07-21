Администрация Орла в канун Дня города предупреждает о мерах безопасности

В канун празднования Дня города администрация Орла предупреждает граждан о мерах безопасности в многолюдных местах.

Подмечайте для себя, как выглядят рядом находящиеся люди, особенно, если они одеты не по сезону или создаётся впечатление, что под одеждой находится посторонний предмет, также если человек проявляет нервозность, постоянно оглядывается по сторонам, что-то бормочет, старается избежать встречи и даже визуального контакта с представителями правоохранительных органов.

С осторожностью относитесь к бесхозным предметам. Брошенная сумка, свёрток, пакет и т. п. могут иметь ряд признаков, сигнализирующих об опасности:

наличие на предмете проводов, веревок, изоленты;

подозрительные звуки, щелчки, тиканье часового механизма;

от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах.

Какие действия необходимо предпринимать?

Ни в коем случае не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет!

Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в т.ч. и мобильных, вблизи данного предмета.

-Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы по телефонам: 112, 02 (102).

Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м, по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны.

Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.

Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о случившемся, чтобы не создавать панику.