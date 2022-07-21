21 июля 2022



Администрация Орла в канун Дня города предупреждает о мерах безопасности

В канун празднования Дня города администрация Орла предупреждает граждан о мерах безопасности в многолюдных местах.

Подмечайте для себя, как выглядят рядом находящиеся люди, особенно, если они одеты не по сезону или создаётся впечатление, что под одеждой находится посторонний предмет, также если человек проявляет нервозность, постоянно оглядывается по сторонам, что-то бормочет, старается избежать встречи и даже визуального контакта с представителями правоохранительных органов.

С осторожностью относитесь к бесхозным предметам. Брошенная сумка, свёрток, пакет и т. п. могут иметь ряд признаков, сигнализирующих об опасности:

наличие на предмете проводов, веревок, изоленты;

подозрительные звуки, щелчки, тиканье часового механизма;

от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах.

Какие действия необходимо предпринимать?

Ни в коем случае не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет!

Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в т.ч. и мобильных, вблизи данного предмета.

-Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы по телефонам: 112, 02 (102).

Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м, по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны.

Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.

Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о случившемся, чтобы не создавать панику.

 

Орел посетит необычный поезд-музей (6+)
Орловцам предложили платить налоги авансом
В Орловской области подтоплено шесть низководных мостов
Опубликовано 21 Июл 2022 в 13:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

Комментарии закрыты.

Новости

Момент падения крана на Красном мосту.



Это не просто позор...



Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2022 ООО "Агентство "Орловская среда"