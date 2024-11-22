Адреса катков и лыжных трасс Орла: информация для любителей активного отдыха

Начальник управления образования спорта и физкультуры городской администрации Анастасия Сергеева назвала адреса зимних объектов, на которых можно будет поиграть в хоккей или покататься на коньках и лыжах. Это произошло на сегодняшнем заседании комитета горсовета по образованию, культуре и социальной политике, сообщает newsorel.ru.

Как и прежде, будут работать массовые площадки в спортшколах «Ледовое поколение» и арене «Мегалед». Также площадки оборудуют около школ № 3, № 31 и № 33.

Лыжные трассы будут открыты в парке Победы, в Лужках, в Медведевском лесу и в 909 квартале.

Хоккейные корты зальют в районе домов № 192, 254 и 288 по Комсомольской, № 54 по Розы Люксембург, № 2 по Емлютина № 10а по Кромской, № 29 по Советской, № 8 по Привокзальной, № 96 по Маринченко, № 163 и № 166 по Московскому шоссе и № 2 по Кузнецова.

А в спорткомплексах «Южный» и «Маринченко» в зимний сезон будет работать прокат спортивного инвентаря с теплыми раздевалками, туалетами и музыкой.