Афанасий Сайко: у орловского блаженного старца есть все шансы стать святым в 2025 году

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Орловский блаженный старец Афанасий Сайко, который пользуется большим уважением в Орловской епархии, может стать святым в 2025 году. Об этом сообщили в Орловской митрополии.

27 декабря прошло заседание Архиерейского совета, на котором подводились итоги 2024 года. В ходе встречи обсуждались вопросы канонической, образовательной и социальной деятельности, пишет oreltimes.ru.

С докладом выступил иеромонах Елеазар (Сухоруков), возглавляющий комиссию по канонизации святых. В результате совета было принято решение направить два ходатайства к Святейшему Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу. Первое ходатайство касается внесения в месяцеслов дня обретения мощей священноисповедника Георгия Коссова, а второе — возможной канонизации блаженного старца Афанасия Андреевича Сайко.

В митрополии подчеркнули, что у старца есть все шансы стать святым в 2025 году.

Следует отметить, что духовенство активно поддерживает его канонизацию как исповедника и праведного блаженного. В случае успешной канонизации будет составлена специальная служба и написан акафист, а также планируется поднятие его останков, к которым верующие смогут приложиться.

Уже подготовлено подробное житие Афанасия Сайко, что также свидетельствует о серьезности намерений митрополии.

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