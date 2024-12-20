Аграрии Орловской области используют слишком много ядов при обработке полей

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В Орловской области выявлено почти тысяча нарушений в сфере использования пестицидов и агрохимикатов. Аграрии зачастую превышают рекомендуемые дозировки при обработке полей, что стало известно из отчетов Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В нынешнем году сельскохозяйственные работники применили около 350 тысяч тонн агрохимикатов и более 5 тысяч тонн пестицидов. Специалисты Россельхознадзора зафиксировали 974 нарушения, аграриям было вручено 970 предостережений, а также составлено четыре административных материала.

Среди главных нарушений выделяются отсутствие должного уведомления жителей и владельцев пасек о предстоящих обработках, использование незарегистрированных пестицидов, а также превышение норм дозировки и содержания остаточных веществ в сельскохозяйственной продукции.

Так, на полях Орловского округа в этом году была обнаружена капуста с повышенным содержанием нитратов, а в Мценском районе остаточные ядовитые вещества были найдены в сахарной свёкле, что вызывает серьезные опасения за здоровье местных жителей и экологическое состояние региона, сообщает «ОрелТаймс».