Аграрии Орловской области ожидают богатый урожай картофеля

В Орловской области в июле 2024 года ожидают богатый урожай. Несмотря на аномальные холода весной, картофель в Орловской области не пострадал. Аграрии прогнозируют хороший урожай «второго хлеба».

В прошлом году в регионе было произведено около 250 тысяч тонн картофеля. В этом году в общественном секторе было засеяно 2800 гектаров, а с учётом личных подсобных хозяйств — около 15 тысяч гектаров. Об этом сообщает «ГТРК – Орёл».

Фермеры активно инвестируют средства грантов «Агростартап» в расширение площадей под посадку этой культуры.

На рынках и ярмарках выходного дня уже можно купить ранний орловский картофель. Цена за килограмм составляет от 40 до 65 рублей.