«Аграрная неделя» сегодня стартует в Орловской области: на празднике выступит Денис Майданов

С 27 июня по 7 июля 2024 года в Орловской области пройдет «Аграрная неделя», на которую ожидается более 300 делегаций. Одним из ключевых событий станет «День русского поля» , который начнется с 6 июля в 10:00 на территории Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур в поселке Стрелецкий. На празднике выступит Денис Майданов.

Участники мероприятия будут представлять свои экспозиции в области сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, и средств защиты растений. Кроме того, на «Аграрной неделе» примут участие федеральные службы в сфере АПК, научные и образовательные учреждения.

По информации «Вести Орел», посетителей ждут выставка-дегустация орловских продуктов, экспозиции птицеводства и кролиководства, а также конно-спортивные мероприятия. Завершит мероприятие выступление популярного певца Дениса Майданова.