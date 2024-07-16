Акция «Мы вместе»: орловские инспекторы раздают воду водителям в жаркую погоду

Фото: УМВД России по Орловской области

В понедельник, 15 июля 2024 года, сотрудники отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Орлу провели акцию «Мы вместе». Целью данного мероприятия было напомнить водителям о правилах поведения в жаркую погоду и обеспечить их безопасность на дороге.

В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции не только напомнили автолюбителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, но и вручили им бутылки с водой. Это было сделано для того, чтобы предотвратить возможные негативные последствия жары для водителей. В условиях высоких температур физическое состояние водителей может ухудшаться, что может привести к снижению концентрации внимания и скорости реакции за рулём. Именно поэтому важно пить достаточное количество воды в жару.

Госавтоинспекторы также подчеркнули важность соблюдения запрета на употребление алкоголя за рулём, так как это может иметь серьёзные последствия. Они напомнили водителям об административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, которая включает лишение права управления на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. При повторном нарушении предусмотрена уже уголовная ответственность по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Водители оценили инициативу сотрудников Госавтоинспекции и поблагодарили их за проявленную заботу и внимание. Они пообещали соблюдать правила дорожного движения и быть более внимательными за рулём в жаркие дни.