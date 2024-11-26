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Актриса Дарья Сагалова добилась справедливости в суде против московского театра на Мельникова: актрисе выплатят 93 тысячи рублей

Кристина Абдуллоева
26 ноября 2024
kino-teatr.ru

Актриса Дарья Сагалова подала в суд на московский театр на Мельникова, обвинив его в финансовых махинациях. Представители этого учреждения необоснованно обременили её дополнительными расходами на сумму 93 тысячи рублей, сообщает t.me/mash.

Светочка из сериала «Счастливы вместе» планировала провести четырёхчасовой праздник для своей детской студии. Заключив договор на 300 тысяч рублей, она ожидала, что площадка обеспечит большой концертный зал с полноценной сценой, включая все необходимые элементы: свет, звук, сценическое оборудование и шесть гримёрок.

Во время выступления её супруг получил звонок из театра с требованием перевести ещё 93 тысячи на клеточные услуги. Он незамедлительно осуществил перевод и рассказал об этом Дарье. Воспринятый ею запрос удивил, ведь дополнительные услуги были четко прописаны в контракте.

После долгих разбирательств актриса обратилась в суд, требуя вернуть все средства за ненадлежащее выполнение условий договора. Театр отклонил обращения, однако суд, признав наличие дополнительных расходов, согласился на возмещение 23 тысяч рублей. Остальные 70 тысяч исчезли без следа.

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