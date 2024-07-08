Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на 15-летнего подростка

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин 6 июля 2024 года распорядился возбудить уголовное дело по факту незаконных действий в отношении жителей Орла. Неизвестные неожиданно нападали на молодых людей. Наносили удары, вызывающие потерю сознания. Таким же способом, 27 июня 2024 года, в Детском парке был травмирован 15-летний подросток. У него сломан нос, гематомы и признаки сотрясения. Видео по ссылке.

Глава Орловского Управления СК подготовит доклад для вышестоящего руководства о ходе и результатах уголовного расследования. Данное дело находится под особым контролем центрального управления.