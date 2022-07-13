Алексей Богомолов: мэр Парахин «зацепился» за одну из «башен»

«Орловские новости»

https://newsorel.ru/fn_1080784.html

«После публикации в федеральных и региональных СМИ высказываний известных орловских журналистов, в том числе и работающих в самых популярных и массовых электронных и печатных изданиях, о «деле мэра Парахина» и их оценок роли СУ СК России по Орловской области в расследовании дел коррупционной направленности, у читателей появилось много вопросов. Многие из них провели параллель между публикацией этого материала на портале FLB.RU и критикой работы СУ СК России по Орловской области со стороны председателя СКР Александра Бастрыкина . «ОН» попросили рассказать о том, насколько оправдана такая параллель и в какой степени «дело Парахина» относится к «преступлениям прошлых лет» заместителя главного редактора Агентства федеральных расследований FLB.RU по работе с правоохранительными органами Алексея Богомолова.

— Сначала давайте выясним, что такое «преступления прошлых лет», негативные тенденции по раскрытию которых председатель СКР отметил на оперативном совещании. В законодательстве такого понятия не существует. Но есть подзаконный акт – приказ председателя СКР, в соответствии с которым с 2007 года к преступлениям прошлых лет относятся «преступления, уголовные дела по которым были прекращены в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Это официальная формулировка, уточнявшаяся приказом председателя СКР №65 от 31 июля 2014 года, сегодня рассматривается несколько шире. Формально расследование уголовного дела в отношении мэра Орла Юрия Парахина к «преступлениям прошлых лет не относится», поскольку прекратить его пока не удалось, да и обвиняемый известен. Но на практике проверка сотрудниками центрального аппарата СКР, которая может последовать для выяснения подробностей вменяемых СУ СК п Орловской области «негативных тенденций» на 99% должна затронуть и некоторые резонансные дела, в том числе, как мне представляется, и «дело Парахина».

Теперь о причинно-следственной связи. В 12 часов 4 июля на портале FLB.RU вышел материал группы орловских журналистов о работе СУ СК России по Орловской области. Насколько нам известно, руководство СКР было ознакомлено с ним до конца рабочего дня. Случайна ли последовавшая менее чем через сутки публичная критика орловского управления, знает только председатель СКР. Скорее всего, о негативных тенденциях было известно, но в какой степени они должны были быть озвучены – вопрос… В случайности я лично не верю, поскольку публичная критика председателем регионального подразделения – это ЧП. А насколько быстро руководитель следственного органа поймёт «случайность» этой критики и как будет действовать, мы с вами увидим в ближайшие дни.

Кстати, в Орле меня часто спрашивают, какая структура препятствует передаче уголовного дела Парахина в суд и кто конкретно за это отвечает. Скажу своё мнение. Препятствуют некоторые руководящие сотрудники СКР. В этой структуре, как и в администрации президента, есть «несколько кремлёвских башен». Так журналисты образно именуют группы влияния. За одну из таких «башен» каким-то образом сумел «зацепиться» Парахин. Сейчас идёт активное выяснение, причём не только нами, за какую именно.

Основательность и возможности этой «башни» мы увидим в ближайшее время, когда закончится срок рассмотрения председателем СКР требования Генеральной прокуратуры об устранении нарушений федерального законодательства при расследовании уголовного дела, возбуждённого в отношении Ю.Н. Парахина.

Напомним, дело против Юрия Парахина было возбуждено в 2021 году. Изначально по статье о халатности, затем оно было переквалифицировано на злоупотребление полномочиями (ст.285 УК РФ). Парахину предъявлено обвинение. Однако дело в суд пока не направлено. В конце июня 2022 года первый заместитель Генпрокурора России Анатолий Разинкин потребовал от СКР устранить нарушения федерального законодательства по этому делу.

Источник: https://newsorel.ru/fn_1080784.html

К сведению:

Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин провел в режиме видео-конференц-связи оперативное совещание. В мероприятии приняли участие первый заместитель и заместители Председателя СК России, руководители подразделений центрального аппарата, региональных следственных органов, ведомственных образовательных учреждений.

Основной темой совещания стали результаты работы территориальных следственных органов по расследованию преступлений прошлых лет. Отмечены положительные тенденции, когда кропотливыми усилиями следователей и криминалистов удается изобличить виновных лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие деяния много лет назад, направить дело в суд для вынесения справедливого приговора, возместить материальный и моральный ущерб потерпевшим.

В текущем году в суд передано 1324 уголовных дела о преступлениях прошлых лет, в их числе – 530 дел об убийствах, причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера, совершенных в прошлые годы, что вдвое превышает результаты работы в аналогичном периоде 2021 года. На данном направлении признана эффективной деятельность следственных управлений по Приморскому краю, Тюменской, Курганской и Ярославской областям. В то же время озвучены негативные тенденции в следственных подразделениях Республики Ингушетия, Костромской, Воронежской, Орловской и Саратовской областях. А.И. Бастрыкин подчеркнул, что эта деятельность требует постоянного внимания руководителей региональных следственных управлений, а также участия опытных криминалистов.

…В целях выработки действенных мер по устранению отмеченных недостатков глава ведомства поручил сотрудникам центрального аппарата организовать выездные комплексные проверки деятельности названных следственных подразделений. При наличии оснований по результатам проверок будут приняты управленческие решения.

По информации Следственного комитета РФ