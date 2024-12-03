Аналитики сообщили о повышении средней заработной платы в России на 13,3%

За девять месяцев 2024 года средняя зарплата россиян возросла на 13,3% и достигла 83,2 тыс. рублей. В отдельных регионах темпы роста заработных плат почти вдвое превышают общероссийские показатели, согласно данным исследования СберАналитики, сообщает newsorel.ru.

Наибольшее увеличение доходов произошло в Татарстане: благосостояние жителей региона возросло на 21,8%, достигнув 82,3 тыс. рублей. Второе и третье места заняли Курганская область с ростом в 21,9% (66,0 тыс. руб.) и Оренбургская область с показателем 21,1% (67,1 тыс. руб.).

Темпы роста заработной платы также варьируются в зависимости от экономических секторов. Наиболее заметно возросли доходы работников обрабатывающей промышленности (+27,1%) и торговли (+25,3%), а также в сфере ЖКХ, где заработки увеличились на 21,3%.

Эксперты подчеркивают, что в условиях кадрового дефицита в реальном секторе экономики востребованность специалистов рабочих специальностей превышает потребности офисных работников. Работодатели пытаются привлечь их повышенными окладами, хотя заработки «синих воротничков» по-прежнему остаются ниже, чем у сотрудников IT- и финансовой сферы.

Вице-президент Сбербанка Станислав Карташов отметил, что медианная зарплата в 2024 году выросла на 7 процентных пунктов быстрее, чем средняя по стране, что свидетельствует о снижении социальной стратификации россиян.