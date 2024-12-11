Анастасия Ивлеева была оправдана по делу о развращении детей и заработке на этом

Анастасия Ивлеева была оправдана в деле о развращении детей и извлечении из этого прибыли, когда Челябинский областной суд вынес окончательное решение.

Иск против популярной блогерши подала Елена Морозова, супруга руководителя уральской религиозной организации «Братство Морозов-Златоуст». Она настаивала, что Настюшка Опасность представляет собой реальную угрозу для несовершеннолетних, традиционных ценностей и всей страны, утверждая, что ее контент пронизан непотребством и иными мерзостями. В её глазах было необходимо наложить штраф, наказать и предать анафеме. Моральные страдания, якобы причиненные ей, она оценила в миллион рублей.

Сначала женщина обратилась в Златоустовский городской суд, а затем в Челябинский. Однако там, как в первом, так и во втором, служители Фемиды выслушали её выступление и пришли к выводу, что ее обвинения не имеют оснований и не соответствуют действительности. В результате Ивлеева была оправдана, вновь подтвердив свою невиновность и свободу самовыражения, сообщает телеграмм-канал «Mash».