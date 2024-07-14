Анастасия Кащеева из Орла отправится в экспедицию на Северный полюс

В субботу, 13 июля 2024 года, стало известно, что Анастасия Кащеева, студентка Орловского художественного училища, стала участницей экспедиции к Северному полюсу. Она получила возможность отправиться в путешествие благодаря победе в конкурсе рисунков «Краски Арктики», который был организован в честь 65-летия атомного ледокольного флота. Видео интервью с Анастасией по ссылке.

В августе группа школьников и студентов со всей России отправится в десятидневное путешествие по маршруту «Мурманск — Северный полюс — Земля Франца Иосифа — Мурманск». В экспедиции ребята познакомятся с природой Арктики и бытом исследователей Севера. Об этом сообщили Вести Орел.