Андрей Губин больше не выступает: что случилось с певцом?

dzen.ru

Андрей Губин, 50-летний талант, завершил свою музыкальную карьеру из-за стремительного ухудшения здоровья. Тем не менее, несмотря на принятое решение, ему продолжают поступать звонки с предложениями выступить на новогодних корпоративах за внушительное вознаграждение, сообщает dzen.ru.

Артист откровенно поделился, что мучительные боли в лице и теле не оставляют его в покое, и долгожданное возвращение на сцену откладывается. Музыкант уже отказался от десятков выступлений, даже щедро оплаченных. Несмотря на это, существуют надежды, что певец все же сможет исполнить свои знаменитые хиты на новогоднем празднике.

Губин страдает от левосторонней прозопалгии – хронической недуга, характеризующейся болезненными приступами. В конце августа он заявил, что прикладывает все усилия, чтобы восстановить здоровье и вернуться к жизни. Артист добавил, что готовит песни на десять альбомов и мечтал спеть их вместе с молодыми исполнителями. Мечта о возвращении остается жить в сердцах его поклонников, ожидающих его триумфальное возрождение на сцене.