Андрей Клычков заявил о намерении ужесточить меры безопасности во время празднования Дня города. В Орле будут приняты дополнительные меры безопасности по случаю этого события. Глава региона выразил уверенность в готовности местных властей обеспечить безопасность на празднике 5 августа, который является важным для всех жителей города. Он подчеркнул, что любые попытки нарушить спокойствие и вызвать дестабилизацию будут предотвращены.

Информация о дополнительных мерах безопасности была разъяснена ведомством МЧС перед предстоящими массовыми мероприятиями. По инструкциям МЧС, посетителям рекомендуется заранее изучить пути эвакуации, избегать одежды, которая может стать препятствием в случае бегства от толпы, и двигаться по направлению к краям толпы в случае возникновения чрезвычайной ситуации.