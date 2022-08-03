«Андрюша, а что ты умеешь?»

№25 (694) от 3 августа 2022 г.

Орловские КВНщики знатно потроллили губернатора Клычкова. В одной из игр команда КВН «Такая история» разыграла миниатюру о школьных годах губернатора Клычкова, напомнив зрителям, что в детстве он «был крутым спортсменом и чемпионом по пятиборью», и предложила публике представить Андрея Клычкова на уроке физкультуры.

Из пяти упражнений, которые предложил выполнить «Андрюше» Клычкову тренер, он справился с четырьмя: бег на месте, отжимания, прыжки, «березка». А когда его – под аплодисменты и хохот зала – попросили: «Андрюша, сделай мостик!», «чемпион по пятиборью» потерпел фиаско. И после того, как зал стал хором скандировать «Мостик! Мостик!», признался: «Я не умею делать мостик». Но и этого более чем прозрачного намека на фиаско вполне взрослого губернатора Андрея Клычкова, которое он потерпел в процессе ремонта Красного моста, КВНщикам показалось мало. Вдогонку «тренер» бросил совсем уже издевательский вопрос: «Андрюша, а что ты умеешь?». – «Фонтан!» — выпалил «Андрюша»…

Ну, а если серьезно, то список умений губернатора Андрея Клычкова, конечно, намного шире. Эти умения перечислил журналист портала «ОрелТаймс» Сергей Тюрин в заметке о предстоящих выборах губернатора, которые должны пройти в Орловской области осенью 2023 года. Процитируем замечательный материал нашего коллеги полностью.

https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/jeksperty-ne-rekomendujut-sostojatelnym-orlovcam-davat-klychkovu-dengi-pod-predstojashhie-vybory-gubernatora/

«Осенью 2023 года на Орловщине пройдут выборы губернатора. Как стало известно ОрелТаймс из компетентных источников, в предстоящие полгода состоятся две масштабных волны отставки губернаторов. Первая пройдёт предположительно начиная со второй половины сентября нынешнего года, после Единого дня голосования, а вторая планируется с декабря 2022-го по февраль 2023 года. Губернатору Клычкову, как сообщают наши источники, дадут доработать до второй волны, после чего в регион будет направлен иной управленец, а нынешний глава получит другое карьерное предложение, соответствующее его интеллектуальному и управленческому потенциалу. Как утверждают эксперты, в нынешнее время от губернаторов Кремль требует не самопиара с псевдопатриотическими фотографиями у бронетехники, стоящей в кустах, и не рассказов в соцсетях на ночь о собранной в отпуске смородине и пойманных тараканах и сверчках. Отчёты о песнях и плясках с бабами в кокошниках на днях районов и игрищах в волейбол на центральной площади Орла, также не нужны. Востребованы реальные дела, в том числе касающиеся развития экономики и повышения уровня благосостояния жителей. Прошедшие 5 лет наглядно показали, на что способен Клычков и где он может пригодиться. В связи с этим местным бизнесменам источники советуют не раскошеливаться под Клычкова на будущую губернаторскую кампанию, результат не оправдает ожиданий. Очевидно, что его доверенное лицо в ближайшее время уже пойдёт по знакомым адресам известных предпринимателей с понятными предложениями. Это будет киданием денег на ветер. В данной ситуации лучше, как говорил классик, «пиво Шарикову — не предлагать» и выдержать гроссмейстерскую паузу. Цугцванг он и в Орловской области цугцванг» (конец цитаты).

В пользу версии «ОрелТаймс» о предстоящей отставке Клычкова в скором будущем говорит и начавшийся исход чиновников из его команды. Совсем недавно свою должность руководителя Корпорации Орловской области покинул протеже нынешнего губернатора Николай Шин. На днях стало известно, что заявление об отпуске за свой счет написал глава департамента здравоохранения Станислав Шувалов. При этом ряд источников утверждали, что Шувалов подал в отставку по собственному желанию. Сам Шувалов эту версию опроверг, сообщив, что все же находится в отпуске и что попросил губернатора отпустить его по состоянию здоровья. Впрочем, это совсем не означает, что из отпуска он вернется. Кроме того, как сообщает ИА «Орловские новости» со ссылкой на собственные, близкие к администрации губернатора, источники, «в ближайшее время правительство могут покинуть еще несколько высокопоставленных чиновников. В данный момент, как сказал собеседник «ОН», они «на низком старте». Другой собеседник «ОН» уточнил, что речь идет о замах губернатора. Фамилии при этом источники пока не называют».

«Орловской среде», в свою очередь, также стала известна информация о предстоящих отставках соратников Клычкова. Предположительно речь идет об увольнении руководителя департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Алексея Брызгалова, руководителя представительства Орловской области при Правительстве Российской Федерации Антона Старосельского, первого вице-губернатора Татьяны Крымовой, а также руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области Григория Шайкина и врио руководителя «Орелгосзаказчика» Альберта Гутнова. И хотя на данный момент мы не можем сто стопроцентной уверенностью утверждать, что именно эти чиновники намереваются в обозримом будущем покинуть свои кресла, обращает на себя внимание, что большинство из этого списка – такие же креатуры Клычкова, как упомянутый выше Шин. И если информация о предстоящей отставке губернатора верна, то вполне логично стремление его протеже заранее подготовить себе места в шлюпках. Так или иначе, полагаем, в скором времени картина прояснится. ОС будет следить за ситуацией.