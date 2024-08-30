Аномальная жара на выходные в Орловской области

В последние выходные лета в Орловской области ожидается аномально жаркая погода. Это связано с обширным европейским антициклоном, который принёс настоящее пекло в регион и пока не собирается отступать.

Как сообщил ОрелТаймс руководитель орловского гидрометцентра Валерий Селихов, 31 августа 2024 года в регионе будет переменная облачность без осадков. Ветер восточный ночью 2-7, днём 6-11 м/с. Воздух днём прогреется до +33 градусов, что на 7-8 градусов выше нормы. Ночью температура опустится до 13-18 градусов.

Воскресенье, 1 сентября 2024 года,так же будет жарким. Синоптики прогнозируют температуру выше 30 градусов днём и отсутствие осадков. Школьники смогут насладиться солнечной погодой на первосентябрьских линейках. Температура составит около +31 градуса. Осадков не ожидается.

Ожидается, что температура придёт к нормальным для начала осени показателям только к концу следующей недели. Похолодание будет постепенным — на 1-2 градуса ежедневно.

На данный момент в Орловской области объявлено два штормовых предупреждения. Одно связано с аномальной жарой и действует до 1 сентября 2024 года. Второе предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности.

Ранее мы писали, что жителей Орловской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в ближайшее время. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС региона, прогноз обещает дождливый и ветреный вечер.