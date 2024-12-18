Аномальные холода надвигаются на регионы ЦФО

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Аномально холодные морозы, достигающие 30 градусов, ожидают Россию с 18 по 20 декабря, о чем сообщил научный руководитель Гидрометцентра России, Роман Вильфанд.

На Урале, в Северо-Западном и Центральном федеральных округах температура воздуха ожидается на 6-17 градусов ниже привычной нормы. «Аномалии будут особенно заметны в Северо-Западном федеральном округе с 18 по 20 декабря. В Архангельской области температура опустится на 6–12 градусов ниже нормы, с морозами до –25 градусов. В Ненецком автономном округе ожидается понижение на 8–12 градусов и морозы до –30», — сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова Вильфанда.

Также он отметил, что в Центральном федеральном округе 18 и 19 декабря температура будет ниже нормы на 5-6 градусов. В Тверской, Московской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях столбик термометра может упасть до –15-21 градуса. В Рязанской области ожидаются значения от –12 до –17.

В то же время, выше нормы температуры, по словам Вильфанда, будут наблюдаться в Красноярском крае и на западе Якутии, где они поднимутся на 8-12 градусов. Согласно прогнозу, ночные морозы также ожидаются: в Орловской области, например, ночь с 18 на 19 декабря принесет до –11 градусов. Однако днем температура будет более мягкой, колеблясь от 0 до +2 градусов, сообщает «ОрелТаймс».