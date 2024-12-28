Аномальный холод до -32 градусов ждет россиян: Вильфанд удивил предновогодним прогнозом погоды

В конце декабря 2024 года в России ожидается резкое похолодание, о котором предупредил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра. Прогнозируемое снижение температуры затронет большую часть страны и повлияет на повседневную жизнь.

Северо-Запад и Центр:

В Архангельской области температура может опуститься до -25°C, в Мурманской области — до -28°C, а в Республике Коми — до -33°C.

В Тверской, Московской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях температура может опуститься до -15°C – -21°C, а в Рязанской области — до -12°C – -17°C.

Урал и Сибирь:

На Урале и в Сибири температура опустится до -28°C – -32°C, что на 7-9 градусов ниже нормы. В Красноярском крае, Хакасии и на юге Хабаровского края морозы будут на 4-5 градусов ниже обычного.

В некоторых частях Красноярского края и на западе Якутии ожидается относительно теплая погода с температурами выше нормы на 8-12 градусов, что создаст контраст с другими сибирскими регионами.

Что нужно делать:

Готовность к морозам : Власти уже предпринимают меры, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение и безопасность граждан. Всем следует утеплить жилье, запастись топливом, проверить отопление и подготовить зимние вещи.

: Власти уже предпринимают меры, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение и безопасность граждан. Всем следует утеплить жилье, запастись топливом, проверить отопление и подготовить зимние вещи. Подготовка к последствиям холода: Эти низкие температуры могут повлиять на различные сферы жизни, включая транспорт и коммунальное обслуживание. Важно соблюдать осторожность на улице и по возможности оставаться дома в особенно холодные дни.

Советы специалистов заключаются в том, чтобы внимательно следить за прогнозами погоды, соблюдать правила безопасности при морозах и заботиться о себе и окружающих.