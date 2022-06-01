1 июня 2022



Антимонопольная служба начала бороться со спам-рекламой

ФАС и операторы связи разработали сервис для подачи жалобы на спам-рекламу. Соответствующая форма для подачи жалобы оператору на спам-рекламу появилась на сайте ФАС (ссылка https://fas.gov.ru/pages/zhaloby-sms).

В связи с большим количеством жалоб граждан на спам-звонки и смс, в том числе из-за рубежа с использованием подменных номеров, ведомство совместно с операторами связи запустило сервис обращений граждан к операторам для оперативной блокировки нежелательной рекламы, которая поступает абонентам без их согласия.

На данный момент форма для подачи жалобы на спам-рекламу появилась на сайтах ФАС России и трёх операторов связи – «МТС», «Tele2», «Мегафон». В ближайшее время сервис заработает на сайтах других операторов.

С помощью специальной формы абонент может оставить жалобу на поступившую голосовую или смс-рекламу и оперативно получить ответ от своего оператора. Ожидается, что блокировка нежелательной рекламы будет происходить в течение 72 часов.

Эта совместная работа станет продолжением проекта «Антиспам», который антимонопольная служба реализует с операторами связи в рамках меморандума. (ссылка https://fas.gov.ru/news/31319).

 

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Опубликовано 01 Июн 2022 в 16:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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