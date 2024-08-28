Антимонопольная служба проверяет обоснованность повышения цен на хлеб в Орловской области

Сегодня, 28 августа 2024 года, антимонопольная служба проверяет, насколько оправдано повышение цен на продукцию «Орловского хлебокомбината». В частности, речь идёт о социальных сортах хлеба «Спасский» и батона «Обыкновенный».

Как сообщает пресс-служба Орловского УФАС, цены выросли с 15 августа 2024 года. Вопрос об этом обсуждался на совещании в областной администрации 27 августа 2024 года. Руководитель регионального УФАС Андрей Кирьянов подчеркнул, что антимонопольная служба регулярно следит за ценами на потребительском рынке.

Ранее Управление рекомендовало АО «Орловский хлебокомбинат» не повышать цены на социально значимые товары, чтобы они оставались доступными для всех слоёв населения. Теперь же Орловское УФАС направило письмо в прокуратуру Орловской области, чтобы надзорный орган разобрался в причинах роста цен на хлеб.

На том же совещании руководитель Департамента промышленности и торговли Денис Леонов сообщил, что сейчас в регионе наблюдается сезонное снижение цен на морковь, капусту, картофель и яблоки. Однако общая стоимость набора социально значимых продуктов питания увеличилась.

Больше всего подорожали хлеб, молоко, сливочное масло, свинина, рыба и говядина. По словам чиновника, это связано с ростом закупочных цен на зерно и тарифов ЖКХ.