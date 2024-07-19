Апельсины, виноград и неурожай какао-бобовых подняли инфляцию в Орловской области

В четверг, 18 июля 2024 года стало известно, что по данным Банка России, в июне инфляция в Орловской области увеличилась до 8,57% по сравнению с 7,92% в мае.

Особенно заметно выросла инфляция на продовольственные товары — до 9,34%. Это связано с сокращением предложения отдельных фруктов на внутреннем рынке из-за падения объёма импорта. Снижение импорта вызвано ухудшением погодных условий в странах-поставщиках. В результате цены на апельсины и виноград значительно увеличились.

Кроме того, неурожай какао-бобов привёл к росту цен на мировом рынке. Это вызвало увеличение издержек у кондитерских фабрик, что отразилось на стоимости шоколада и конфет.

Инфляция на непродовольственные товары также возросла до 7,31%. Это объясняется сохранением высокого спроса на смартфоны и бытовую технику. Производители и поставщики решили перенести возросшие затраты на логистику и оплату труда в цены на свою продукцию. В итоге в июне существенно подорожали смартфоны, стиральные машины, пылесосы и электрочайники.

Однако инфляция в сфере услуг замедлилась до 9,28% после 9,58% в мае. По сообщению Банка России, снижение цен произошло из-за расширения географии зарубежных маршрутов и увеличения количества международных рейсов. Как следствие, выросло число предложений зарубежных туров.