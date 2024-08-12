Apple разрабатывает новые устройства дополненной реальности

Компания Apple, известная своими инновационными продуктами, продолжает экспериментировать с устройствами дополненной реальности. По информации Bloomberg, подразделение компании, занимающееся этой областью, работает над несколькими новыми продуктами. Среди них — новое поколение шлема Vision Pro, его более доступная версия и умные очки.

Гарнитура Vision Pro была представлена в прошлом году и вызвала большой интерес у публики. Однако ажиотаж вокруг устройства быстро утих: не так много людей готовы платить 3500 долларов за дополненную реальность. Несмотря на это, компания планирует выпустить более доступную версию устройства, возможно, уже в следующем году. Также Apple работает над вторым поколением Vision Pro, но пока не ясно, когда оно поступит в продажу.

Как именно Apple собирается снизить стоимость более доступной модели, пока неизвестно. Представитель Bloomberg Марк Гурман также настроен скептически. Он считает, что эта категория устройств пока не смогла привлечь внимание пользователей, и трудно сказать, когда это произойдёт. Если новинка не будет стоить меньше 1500 долларов, она останется нишевым продуктом.

Что касается очков, то сейчас Apple пытается создать версию без дисплеев. Впервые Гурман сообщил об этом в феврале, но компания, похоже, всё ещё работает над этой идеей. Он добавил, что создание настоящих очков дополненной реальности откладывалось из-за технических проблем, поэтому пройдёт некоторое время, прежде чем устройство увидит свет.