Аптеки одного района Орла стали доступнее для инвалидов

Прокуратура Заводского района Орла обязала аптечные пункты обеспечить доступность для маломобильных групп населения. Надзорным ведомством была проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения. Установлено, что в ряде пунктов аптечных организаций ООО «Сити- Фарм Орел», ООО «СМ – ФАРМА» не обеспечивается соблюдение требований действующего законодательства. При входе в помещения аптечных пунктов отсутствовала кнопка вызова персонала, для инвалидов по зрению не была установлена информационная мнемосхема, отображающая информацию о помещении, отсутствовала табличка для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов.

По фактам нарушений в адрес руководителей ООО «Сити- Фарм Орел», ООО «СМ – ФАРМА» внесены представления, по результатам рассмотрения которых были созданы необходимые условия для доступа маломобильных групп населения к аптечным пунктам.