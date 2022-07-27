Арбитражный процесс как способ уйти от ответственности?

№24 (693) от 27 июля 2022 г.

В прошлом номере нашей газеты мы опубликовали пост орловского журналиста, экс-зампреда облсовета Валентины Остроушко, в котором шла речь о предстоящем рассмотрении в 19-м Арбитражном суде в Воронеже тяжбы между Управлением капитального строительства города Орла и Контрольно-счетной палатой города Орла.

Ранее в Орловском арбитражном суде УКС пыталось оспорить акт КСП, составленный аудиторами по результатам проверки ремонта моста «Дружба», в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения. УКС пыталось доказать в суде, что чиновники ни в чем не виноваты. Орловский арбитраж доводам чиновников не внял и решил дело в пользу КСП. А вот воронежские судьи посчитали иначе, фактически освободив УКС от какой-либо ответственности за безобразия, творившиеся на мосту «Дружба». Решение воронежского суда стало настоящим шоком для орловчан, которые, в отличие судей из соседнего региона, знают о ситуации с «отремонтированным» мостом не из бумаг и показаний заинтересованных лиц, а наблюдают ее воочию, ежедневно.

Итак, как сообщило издание «ОрелТаймс», «Арбитраж Воронежа фактически отменил решение суда первой инстанции по иску управления капитального строительства (УКС) Орла к контрольно-счётной палате (КСП)… Управлению удалось оспорить основные пункты предписания городской КСП, выявившей ряд нарушений при ремонте моста Дружбы».

https://oreltimes.ru/programs/analitics/uks-orla-v-sude-osporilo-predpisanie-ksp-po-vyjavlennym-narushenijam-pri-remonte-mosta-druzhba/

Напомним, по итогам проверки КСП рекомендовала мэру Орла и УКС, которое выступало заказчиком работ на заключительном этапе ремонта моста, устранить выявленные нарушения и принять меры к возмещению многомиллионного причиненного ущерба и привлечь к ответственности виновных должностных лиц. Информация КСП также была направлена в прокуратуру области – и по результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по фактам хищений при ремонте моста «Дружба».

Тем не менее УКС обратился в Арбитражный суд Орловской области с иском к КСП. Как пишет портал «ОрелТаймс», «управление пыталось оспорить законность представления КСП Орла по пунктам 1, 2 и 4 резолютивной части в части 10 указанных эпизодов нарушений».

А когда орловский арбитраж в удовлетворении иска отказал, УКС подал апелляцию в Воронеж.

Итак, в представлении КСП чиновников не устроили следующие три пункта:

«Принять меры к возмещению причинённого ущерба, устранению нарушений, выявленных контрольным мероприятием, и недопущению аналогичных нарушений в будущем».

«В полном объёме исполнять полномочия получателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета города Орла».

«Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших выявленные нарушения».

«Каждый указанный пункт содержит несколько эпизодов, — пишет «ОрелТаймс» — Суд Воронежа отменил действие 8 из 10 эпизодов, указанных КСП в представлении. Иск УКС Орла был удовлетворён частично…

Отклонены были следующие эпизоды (вкратце):

по признанию неэффективной передачи ремонта моста Дружбы от УКХ к УКС, что повлекло за собой удорожание работ;

отсутствие должного контроля со стороны УКС при приёмке моста, проведённой силами подрядчика, а не независимой организации;

предложение о принятии мер по возмещению причинённого ущерба вследствие замены подрядчика с ООО «РГС» на ООО «Ремспецмост»;

использование при реконструкции моста б/у балок, приобретённых «Ремспецмостом» у РГС, с дефектами: трещины на торцовых участках;

отсутствие предписания со стороны УКС по устранению дефектов выполнения деформационных швов, а также претензий по уплате пени за просрочку в данной работе;

неправомерная оплата работ по устройству тротуаров, выполненных с нарушениями требований проектной и рабочей документации, что привело к неправомерному расходованию бюджетных средств в сумме 7,8 млн рублей;

неправомерный зачёт стоимости невозвращённого лома металлоконструкций в счёт оплаты стоимости выполненных работ;

отсутствие камер удалённого видеонаблюдения, позволяющих УКС осуществлять беспрерывный дистанционный круглосуточный контроль в режиме реального времени за строящимся объектом».

Все вышеперечисленные пункты, которые КСП Орла указало в своём представлении для устранения со стороны УКС, арбитраж Воронежа признал недействительными…

Ну и наконец, те самые 2 эпизода, которые УКС Орла не удалось оспорить: это необоснованная замена деформационных швов типа «Thorma-Joint» («Торма Джойт») на «Формошов» без изменения сметной стоимости. А также просроченная на 20 дней выплата авансового платежа ООО «Ремспецмост». Как указано в представлении КСП, данное нарушение, допущенное специалистами УКС Орла, может привести к рискам взыскания пени со стороны «Ремспецмоста», — информирует «ОрелТаймс».

Орловские журналисты, наблюдавшие за этой долгоиграющей историей, как один, сходятся во мнении, что оспаривая представление КСП в судах, чиновники мэрии таким образом стремятся снять с себя ответственность за провальный ремонт моста «Дружба», который повлек весьма печальные последствия для города. И дело не только в текущих швах, дефектных балках и непригодных для нормального передвижения пешеходов тротуарах. Дело в том, что сам факт приемки ремонта моста «Дружба» (а принимал его лично мэр Парахин) дал возможность подрядчику – ООО «Ремспецмост» — не только принять участие, но и выиграть конкурс на ремонт Красного моста. А затем растратить 180 миллионов рублей аванса, оставив городу разрушенный мост. И чиновники из орловской мэрии ему весьма в этом поспособствовали.

По мнению Валентины Остроушко, УКС через суд «пытается доказать, что именно чиновники ни при чем в этом деле… УКС волнуется за тех самых чиновников, дело в отношении которых выделено в отдельное производство и которые как раз и потворствовали многомиллионным хищениям… Или откровенно принимали в них участие…»

Заметим, это не первая попытка мэрии избавить от ответственности перед законом своих проштрафившихся работников – причем именно через Арбитражный суд. Еще в конце 2019 года ОС писала о том, что УКХ города Орла обратилось в Арбитражный суд с исками к его бывшим руководителям – Светлане Климовой и Светлане Балашовой. С одной дамы муниципальное учреждение пыталось взыскать 16 миллионов рублей, со второй – 9 миллионов. В такие суммы истец оценил убытки, причиненные бюджету муниципального образования «Город Орел» экс-руководительницами Управления коммунальным хозяйством в 2017-2018 годах. Заметим, многомиллионные нарушения в деятельности УКХ в те годы также были выявлены в результате проверки КСП города Орла. Отличие ситуации от нынешней было в том, что новое руководство не стало оспаривать заключение аудиторов, а решило взыскать ущерб с экс-начальниц. Правда, перед этим всё попытались свалить на стрелочника – рядовую сотрудницу УКХ, а когда попытка не удалась, пошли другим путем. Что интересно, направляя иски в суд, УКХ г. Орла не предоставило суду все необходимые документы в обоснование иска и доказательства соблюдения претензионного порядка. Как писала ОС 20 ноября 2019 года, «такое отношение чиновников мэрии к процессу взыскания ущерба, нанесенного муниципальному образованию «город Орел» бывшим руководством УКХ, опять же вызывает подозрения – и, согласитесь, закономерные. В связи с этим депутат Рыбаков направил обращение в прокуратуру Орловской области, в котором просит прокурора Ивана Полуэктова, во-первых, проконтролировать все не реализованные администрацией г. Орла по представлениям Контрольно-счетной палаты решения о взыскании денежных средств с должностных лиц, по вине которых бюджету города причинен материальный ущерб;

во-вторых, затребовать у сотрудников правоохранительных органов информацию о результатах проведенных доследственных проверок по фактам выявленных КСП нарушений в сфере деятельности МКУ «УКХ г. Орла», о возбужденных в связи с этим уголовных делах (в отношении каких должностных лиц они возбуждены, в производстве какого органа предварительного следствия они находятся); и в-третьих, в случае непринятия мер сотрудниками правоохранительных органов к проведению доследственных проверок по выявленным КСП нарушениям – инициировать их проведение и последующее привлечение виновных должностных лиц к установленной уголовной и гражданско-правовой ответственности».

Как мы знаем, тогда и Балашова, и Климова к уголовной ответственности привлечены не были – дело ограничилось возмещением ущерба по решению именно Арбитражного суда. А вот если бы их дела рассматривал суд общей юрисдикции, с участием прокуратуры, приговоры могли быть совсем другими… Сейчас через Арбитраж идет аналогичный процесс, и чем он закончится пока неизвестно. Потому что КСП города Орла с решением Воронежского 19-го апелляционного суда не согласна и намерена его оспорить в вышестоящей инстанции. А значит, судебные тяжбы между УКСом и КСП затягиваются.

Между тем, как справедливо отмечают журналисты портала ИнфоОрел, «решения/предписания/представления КСП следует немедленно исполнять, а потом уже пытаться оспорить в суде. Даже рекомендательного, как сейчас все пытаются представить, характера. Рекомендация спасти бюджет и не спускать тем, кто его нерачительно расходует. И УКС г. Орла не может этого не знать. А суд не может не указать стороне спора на характер оспаривания…

https://www.infoorel.ru/news/menya-iz-zala-nikto-ne-vygonyal-sudebnyy-spor-mezhdu-orlovskimi-uks-i-ksp-v-epizodah.html

Проверку по мосту КСП начала с первых чисел октября 2018 года, а отчёт об этом был утверждён только в конце января 2021-го. До настоящего же времени НИЧЕГО не исполнено. Разве что бывший руководитель УКСа поплатился 20 тысячами рублей за промахи в работе. Как говорится, слону – дробина.

Не исключено, что истец подаст кассационную жалобу. И вместо того чтобы озаботиться поиском толковых специалистов в области мостостроения (за всю историю УКСа там не было специалистов-мостовиков), все силы брошены на юридическую практику. Репетируя одну и ту же сцену – пренебрежения городскими интересами и безопасностью эксплуатации сооружения. Откуда столько вольности в этой небольшой ячейке городской структуры? Кто позволяет такую опасную игру? Этот вопрос пока у суда не возник. А жаль…», — приходят к печальным выводам наши коллеги. И добавить тут нечего.