Арбузные канапе с сыром

Эти яркие и вкусные закуски станут настоящим украшением любого стола. Они сочетают в себе простоту приготовления, изысканный вкус и летнее настроение.

Время приготовления: 20 минут.

Количество порций: 4.

Ингредиенты:

сыр фета — 200–250 г;

арбуз — по вкусу;

виноград — по вкусу;

черника или голубика — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте сыр кубиками, а арбуз — небольшими кусочками. Если у вас есть специальные высечки для придания кусочкам арбуза оригинальной формы, используйте их. В противном случае просто нарежьте мякоть плода ножом. Соберите канапе, прикрепив к каждому кусочку сыра фета с помощью шпажки по кусочку арбуза, половинке виноградины и ягоде черники или голубики.

Чтобы сделать канапе ещё вкуснее, заранее охладите фрукты и ягоды.