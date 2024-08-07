Арбузные канапе с сыром

Эти яркие и вкусные закуски станут настоящим украшением любого стола. Они сочетают в себе простоту приготовления, изысканный вкус и летнее настроение.
Время приготовления: 20 минут.
Количество порций: 4.
Ингредиенты:
- сыр фета — 200–250 г;
- арбуз — по вкусу;
- виноград — по вкусу;
- черника или голубика — по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте сыр кубиками, а арбуз — небольшими кусочками. Если у вас есть специальные высечки для придания кусочкам арбуза оригинальной формы, используйте их. В противном случае просто нарежьте мякоть плода ножом.
- Соберите канапе, прикрепив к каждому кусочку сыра фета с помощью шпажки по кусочку арбуза, половинке виноградины и ягоде черники или голубики.
Чтобы сделать канапе ещё вкуснее, заранее охладите фрукты и ягоды.