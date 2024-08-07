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Арбузные канапе с сыром

Лилия Липчанская
07 августа 2024
Фото: pogoworim.ru

Эти яркие и вкусные закуски станут настоящим украшением любого стола. Они сочетают в себе простоту приготовления, изысканный вкус и летнее настроение.

Время приготовления: 20 минут.
Количество порций: 4.

Ингредиенты:

  • сыр фета — 200–250 г;
  • арбуз — по вкусу;
  • виноград — по вкусу;
  • черника или голубика — по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте сыр кубиками, а арбуз — небольшими кусочками. Если у вас есть специальные высечки для придания кусочкам арбуза оригинальной формы, используйте их. В противном случае просто нарежьте мякоть плода ножом.
  2. Соберите канапе, прикрепив к каждому кусочку сыра фета с помощью шпажки по кусочку арбуза, половинке виноградины и ягоде черники или голубики.

Чтобы сделать канапе ещё вкуснее, заранее охладите фрукты и ягоды.

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