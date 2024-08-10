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Арбузный смузи: готовим освежающий летний напиток

Светлана Соколова
10 августа 2024
Фото: market.yandex.ru

Хотите приготовить что-то необычное из арбуза? Тогда этот рецепт для вас! Арбузный смузи — это лёгкий и освежающий напиток, который идеально подходит для жаркого летнего дня.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • мякоть арбуза (без семян) — 2–3 чашки;
  • банан (по желанию) — для более кремовой текстуры;
  • йогурт греческий или растительное молоко — ½ чашки;
  • мёд или сахар — 1–2 столовые ложки;
  • мята — для украшения.

Следуйте этим шагам, чтобы приготовить арбузный смузи:

  1. Нарежьте арбуз на кусочки и удалите семена, если они есть.
  2. В блендере смешайте арбуз, банан, йогурт (или растительное молоко) и мёд.
  3. Взбейте смесь до получения однородной массы. Если смузи получился слишком густым, можно добавить немного воды или молока, чтобы достичь желаемой консистенции.
  4. Перелейте смузи в стаканы и украсьте свежей мятой.

Информация об арбузном смузи:

  • калорийность — 25 ккал на 100 г;
  • время приготовления — около 20 минут.

Наслаждайтесь освежающим вкусом арбузного смузи и делитесь рецептом с друзьями!

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