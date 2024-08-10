Арбузный смузи: готовим освежающий летний напиток

Хотите приготовить что-то необычное из арбуза? Тогда этот рецепт для вас! Арбузный смузи — это лёгкий и освежающий напиток, который идеально подходит для жаркого летнего дня.
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
- мякоть арбуза (без семян) — 2–3 чашки;
- банан (по желанию) — для более кремовой текстуры;
- йогурт греческий или растительное молоко — ½ чашки;
- мёд или сахар — 1–2 столовые ложки;
- мята — для украшения.
Следуйте этим шагам, чтобы приготовить арбузный смузи:
- Нарежьте арбуз на кусочки и удалите семена, если они есть.
- В блендере смешайте арбуз, банан, йогурт (или растительное молоко) и мёд.
- Взбейте смесь до получения однородной массы. Если смузи получился слишком густым, можно добавить немного воды или молока, чтобы достичь желаемой консистенции.
- Перелейте смузи в стаканы и украсьте свежей мятой.
Информация об арбузном смузи:
- калорийность — 25 ккал на 100 г;
- время приготовления — около 20 минут.
Наслаждайтесь освежающим вкусом арбузного смузи и делитесь рецептом с друзьями!