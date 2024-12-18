Аренда жилья в Орле подорожала до рекордного уровня

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Город Орёл взобрался на вершину роста арендных ставок на городское жильё в России, занимая второе место по темпам увеличения — целых 18,1%. Эти мотивирующие данные озвучены аналитиками федерального портала «Мир Квартир», которые глубоко проанализировали рынок недвижимости в 70 российских городах.

В то время как двухкомнатные квартиры подорожали наиболее скромно, увеличившись в цене в среднем на 14% в ноябре и достигнув отметки чуть более 26 тысяч рублей, однокомнатные квартиры продемонстрировали более заметный рост, подскочив на 18,1%. Средняя стоимость аренды однушки теперь составляет почти 20 тысяч рублей.

Однако настоящие рекорды поставили трехкомнатные квартиры, возглавив список по увеличению цен — их стоимость выросла на впечатляющие 23%. Таким образом, рынок аренды жилья в Орле продолжает подниматься, а его динамика свидетельствует о растущем спросе и изменениях в жилищных предпочтениях горожан, сообщает «ОрелТаймс».