Аргентинец напал с ножом на свою девушку, которую уличил в измене с лучшим другом: жуткое видео

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В Аргентине разыгралась драма, которая могла бы стать сюжетом для остросюжетного фильма. Молодой человек решил разобраться со своей подругой, которая, как он подозревал, изменила ему с его же лучшим другом. Он отправился прямо на её рабочее место, чтобы выяснить отношения, написали ЧП Live 23 ноября 2024 года.

Охваченный гневом и ревностью, молодой человек набросился на свою подругу и стал наносить ей множественные ножевые ранения. Коллеги, увидев происходящее, попытались остановить его, но безуспешно. Смотрите видео по ссылке.

К счастью, на место происшествия быстро прибыли полицейские. Они были вынуждены применить оружие, чтобы защитить девушку от нападавшего. Она была срочно доставлена в больницу, где врачи смогли спасти ей жизнь.

Ранее мы писали, что орловчанка не смогла сдержать эмоции и напала с ножом на своего супруга.