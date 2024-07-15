Археологический прорыв: наскальные росписи оказались старше 50 000 лет

Фото: phys.org На рисунке изображены три человека и красная свинья

Исследователи из Университета Гриффита (Австралия) применили новый подход к изучению наскальных росписей и выяснили, что некоторым из них около 51 200 лет.

Для определения возраста рисунков археологи использовали метод лазерной абляции. С помощью специальных лазеров и компьютерного программного обеспечения они создали карту образцов горных пород. Этот метод оказался наиболее эффективным для датировки наскальной живописи.

Перед тем как применить лазерную абляцию к неизвестной находке, учёные протестировали её на уже датированных образцах. После этого они использовали метод на рисунке, возраст которого был неизвестен, и определили, что ему 52 100 лет — это побило все предыдущие рекорды археологов.

На росписи изображены три человека, которые окружают большую красную свинью. Это свидетельствует о том, что древние люди были способны к рассказу историй.

Первые подобия рисунков (линии и узоры) были созданы ещё 100 тысяч лет назад. Однако между узорами и историями существует большой промежуток «пустого холста». Возможно, некоторые росписи не были найдены или не сохранились до наших дней.

Ранее исследователи обнаружили удивительную находку в заброшенном поселении в Австрии. В руинах церкви была найдена небольшая шкатулка из слоновой кости. Возраст артефакта составляет 1500 лет, а сама шкатулка является хранилищем для особо важных религиозных предметов.

К сожалению, шкатулка оказалась повреждённой ещё во времена существования поселения. Последний такой реликварий учёные находили почти сто лет назад, поэтому находка шкатулки — важное археологическое событие.