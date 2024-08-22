Артем Кузнецов, муж беременной женщины убитой ВСУ в Курской области, рассказал подробности ее трагической гибели

Муж убитой ВСУ беременной женщины под Суджей, Артем Кузнецов, рассказал подробности ее трагической гибели. По его мнению, во время обстрела украинскими военными 6 августа 2024 года, его жена могла прикрыть своим телом их двухлетнего сына, который находился на заднем сиденье автомобиля. Беременная женщина погибла, а их двухлетний сын получил ранения. Об этом проинформировал ТАСС.

— У сына три осколочных ранения были от кузова автомобиля. Даже не стекол, а именно металл, который пули разрывали. До почки там чуть-чуть не достал. Я богу благодарен, что сын остался жив, это жена пулю эту поймала инстинктивно, потому что он был за ней. Я думаю, она просто прикрывала телом своим тело сына, — сказал молодой человек.

Семья эвакуировалась на двух машинах: в первой ехал отец, во второй — его жена с сыном. На дороге они встретили украинского солдата, который открыл по ним огонь.

— Я почувствовал, как машину мою начинают осыпать, как будто камнями. Голову поворачиваю, а он, вот он, буквально в двух метрах от меня, солдат ВСУ с синей повязкой, с автоматом, он видел меня, я видел его, и пуля прошивает мне козырек, кепка просто сбивается. Я понял, что все, идет обстрел. Я видел одного солдата, но по ощущениям их там было несколько, то есть как градом пуль. Я проскакиваю его, моя жена ехала от меня метрах в ста, — рассказал Кузнецов.

Несмотря на интенсивный обстрел, ему удалось проскочить опасный участок, после чего он повез раненую жену и сына в ближайшую больницу.

— Выбегает медбрат. Я ее собственными руками занес на второй этаж, в эту хирургию, где она до сих пор лежит, ее оттуда не эвакуировали, ее не вывезли. Тело находится там, где я ее вот этими вот руками своими откачивал, ей делал массаж сердца. И врачи долго пытались, я в коридоре стою и чувствую, как у меня сердце разрывается. Я понял, что ее не спасти. Выходит медбрат и говорит, что моя жена умерла. Она была на втором месяце беременности, мы ждали второго ребенка. Вот так вот все произошло в один момент. Просто вся жизнь перечеркнулась, — добавил Артем.

Кузнецов призвал западные страны оказать давление на Украину с целью открытия гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и тел погибших.

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