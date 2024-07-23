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Ашоту Мискаряну исполнилось 100 лет: орловский ветеран ВОВ встретил вековой юбилей

Светлана Соколова
23 июля 2024
Фото: Администрация города Орла

В понедельник, 22 июля 2024 года, стало известно, что Ашот Гарегинович Мискарян, ветеран Великой Отечественной войны, отпраздновал свой 100-летний юбилей в Областном геронтологическом центре ветеранов войны и труда. Об этом сообщили представители мэрии.

Мискарян принимал участие в освобождении Северного Кавказа, Севастополя и Житомира. В годы войны он получил несколько ранений. За свои заслуги орловец был награждён орденом Отечественной войны I степени, а также медалями «За боевые заслуги» и Жукова.

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