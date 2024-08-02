Астрономы предупредили о магнитной буре на Земле в выходные

Лаборатория солнечной астрономии (Институт космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН) сообщила, что вечером 3 августа и утром 4 августа 2024 года ожидается магнитная буря. Вероятность бури 4 августа составляет 30%, как уточняет kp.ru.

По прогнозам, геомагнитные возмущения начнутся во второй половине дня субботы и достигнут среднего уровня G2 к ночи, как передаёт агентство городских новостей «Москва».

Ранее aif.ru сообщил, что с полуночи до 9 утра по московскому времени в пятницу ожидаются небольшие возмущения магнитосферы Земли. К-индекс может достигнуть 4 баллов, что актуально для метеозависимых людей. Вероятность магнитной бури — 15%, а вероятность сильного магнитного шторма — 1%.