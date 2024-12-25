Авиакатастрофа в Актау: минимум 10 человек погибли после падения самолета, видео (НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ)

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Сегодня утром в аэропорту Актау произошла страшная трагедия — крушение пассажирского самолёта, писала Орловская среда 25 декабря 2024 года. По предварительным данным, не менее десяти человек погибли. После столкновения с землёй пассажиров выбросило из салона. Кадры с места происшествия вызывают шок и не предназначены для людей со слабыми нервами. Смотреть видео по ссылке.

Первые минуты после катастрофы были полны ужаса и паники. Однако те, кто сидел в хвостовой части, смогли выбраться из самолёта и начали помогать друг другу. На место аварии оперативно прибыли 22 бригады скорой помощи. Медики немедленно приступили к работе, оказывая первую помощь пострадавшим, пишет Mash.

Четырнадцать человек были доставлены в областную больницу. Врачи борются за жизнь пятерых пациентов, находящихся в реанимации в тяжёлом состоянии.

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