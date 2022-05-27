Автодороги к селу Льгов срочно отремонтируют. Там пройдут «Троицкие хороводы»

XXIII Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском полесье» пройдет в День России, 12 июня, в селе Льгов Хотынецкого района. Руководитель профильного департамента Алексей Субботин рассказал, что подрядчиком ООО «Монолитстрой» завершается ремонт автодороги общего пользования регионального значения «Болхов – «Орел – Витебск» от федеральной трассы до пос. Хотынец и далее в направлении села Знаменское. Общая протяженность ремонтируемого участка — 24,5 км. Стоимость – 296 млн рублей. Срок сдачи объекта в эксплуатацию – 1 июня.

Он также рассказал, что на всех автодорогах, которые ведут в село Льгов, предусмотрен ямочный ремонт, окраска дорожных знаков и нанесение дорожной разметки. До 10 июня все работы должны быть завершены.